Herzogin Kate & Prinz William: Krönung schon im Juni! Williams Oma gibt die Krone weiter!

Auch Kates Ehemann, Prinz William, wird am 21. Juni 40. Da die beiden nach der Queen längst die beliebtesten Mitglieder des Königshauses sind, ist es nur logisch, Kronprinz Charles (73) in der Thronfolge zu überspringen. Wann die frohe Botschaft verkündet wird, steht laut "Schöne Woche" auch schon fest! Vom 2. bis zum 5. Juni gibt es eine Reihe von Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen. An einem dieser Tage wird die Königin ihre Abdankung offiziell machen, wahrscheinlich im Anschluss an ihre traditionelle Geburtstagsparade. Bald darauf darf Kate ihre Krone tragen – voller Stolz und Zuversicht!