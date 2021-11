Herzogin Kate & Prinz William: Neue Details zur Trennung enthüllt!

Als William an der Liebe zu seiner Kate zweifelte, soll er sich Rat bei seiner Oma, der Queen, und Vater Charles geholt haben. So heißt es durch Adelhausexpertin Katie Nicholl gegenüber "The Mirror": "William setzte sich mit seinem Vater und seiner Großmutter zusammen, um ein offenes Gespräch über seine Zukunft mit Kate zu führen." Sie ergänzt: "Beide rieten ihm, nichts zu überstürzen." Doch William entschloss sich dennoch dafür, einen kurzeitigen Schlussstrich zu ziehen! Für die Queen und Prinz Charles eine herbe Enttäuschung! So soll vor allem die Queen sehr traurig über die Trennung von Kate und William gewesen sein. Doch zum Glück war das Aus nicht von langer Dauer! So soll vor allem William unter dem Beziehungsende enorm gelitten haben, sodass er und Kate wieder zueinander fanden. Der Rest ist Geschichte...