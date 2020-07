Herzogin Kate & Prinz William: Private Details enthüllt!

Während des Corona-Lockdowns hatten Kate und William mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun. Auf dem Landsitz Anmer Hall verbrachte die Familie viel Zeit miteinander. Dabei geriet der Prinz manchmal an seine Grenzen. "Ich fand das ziemlich anstrengend, die Kinder zu beschäftigen und an irgendeiner Art von Arbeit interessiert zu halten", gesteht der 38-Jährige im Podcast von Peter Crouch. Er stellte fest, dass er viel weniger Geduld hat, als er dachte.

Doch zum Glück war Kate an seiner Seite! „Meine Frau hat eine super Geduld“, schwärmt William. Doch auch die Herzogin hat manchmal die Nase voll! "Es gibt Höhen und Tiefen, wie in vielen Familien, die sich gerade selbst isolieren", gestand sie kürzlich in einem BBC-Interview. Und die Kinder? Die freuten sich einfach darüber, so viel Zeit mit ihren Eltern verbringen zu können. Kein Wunder! Neben dem täglichen Unterricht in den eigenen vier Wänden standen auch zahlreiche spaßige Aktivitäten auf dem Plan.

"Man baut ein Zelt auf, man baut es wieder ab, kocht, backt und kommt so zum Ende des Tages. Sie haben eine schöne Zeit", schwärmt Kate.

Ehe-Drama bei Herzogin Kate und Prinz William!