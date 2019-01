Herzogin Kate und Prinz William: Sensations-News für 2019!

(36) lacht. Müde – immerhin wird sie von ihrem Jüngsten, Louis (7 Monate), auch nachts auf Trab gehalten – aber ehrlich! Ja, so herzlich und losgelöst wie jetzt im Londoner Kinderkrankenhaus hat man die Herzogin selten gesehen. Der Grund, der liegt natürlich auf der Hand: Kate ist einfach glücklich!

Herzogin Kate wünscht sich mehr Kinder

„Sie geht in ihrer Familienrolle voll auf und freut sich außerdem, wichtige Aufgaben am Hof und für das Volk übernehmen zu können“, bestätigt eine ihrer Stylistinnen. Als Schirmherrin wird sich die Dreifach-Mutter nämlich so auch künftig an der Spezialklinik für Kinder mit seltenen Krankheiten stark machen. Und ihre Familienplanung? Die scheint mit George (5), Charlotte (3) und Louis auch noch nicht ganz abgeschlossen zu sein.

Herzogin Kate und Prinz William: Jaa, das 4. Baby kommt!

Sich um kleine Erdenbürger zu kümmern, das war und ist für die liebevolle Kate nämlich schon immer eine Herzensangelengheit. „Es sind die einfachen Familienmomente, wie zum Beispiel das gemeinsame Spielen draußen, die ich genieße“, erklärt sie zufrieden. Ob sie für 2019 schon Schwangerschaftspläne schmiedet? Es wäre Baby Nummer vier und somit sicher auch vierfaches Glück für Kate!