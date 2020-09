Herzogin Kate und Prinz William: Sie stehen vor den Scherben ihres Lebenstraums

Am 19. Mai 2018 heiratete Prinz Harry (35) Meghan Markle (38) – und damit nahm das Unglück in England seinen Lauf: Alles, wofür Queen Elizabeth II. (94) jahrzehntelang gekämpft und sich aufgeopfert hat, geht den Bach runter! Ist die Krone schon bald Vergangenheit? Auf Herzogin Kate und Prinz William kommen ungewisse Zeiten zu...

Die Monarchie gleicht einem Scherbenhaufen: Erst kam es zum Zicken-Zoff mit Herzogin Kate (38). Durch den Clinch entbrannte schließlich auch noch ein fürchterlicher Krieg zwischen den Brüdern Prinz Harry und Prinz William (38). Es folgte der Megxit, Meghan drängte ihren Mann dazu, alles hinzuschmeißen! Seit die beiden in Amerika leben, ist das Tischtuch komplett zerschnitten – und die Königsfamilie muss zittern! Denn schon in wenigen Wochen erscheint eine Biografie über die Ex-Royals – geschrieben von befreundeten Journalisten des Paares. Ein Horror-Enthüllungsbuch über den Palast und seine Bewohner? Elizabeth befürchtet das Schlimmste! Und das zu Recht! Denn dafür, dass sich Meghan vom Hof ungerecht behandelt fühlt, will sie Rache. Ohne Rücksicht auf Verluste…

Kate und William müssen um ihre Zukunft fürchten

Gemeinsam mit Harry hat sie sogar (Schwieger-)Vater Charles (71) erpresst! Erst seit der nämlich für ihre Sicherheitskosten (rund vier Millionen Euro) aufkommt, sind die zwei bereit, ihre Steuer-Schulden abzustottern. Für die Renovierung von Frogmore Cottage sind 2,6 Millionen Euro Rückzahlung fällig.

Arme Queen! Überall gibt es nur Ärger! Auch Skandal-Sohn Andrew (60) bereitet ihr weiterhin schlaflose Nächte. Eine Dokumentation auf der Streaming-Plattform Netflix bringt den kriminellen Prinzen nun noch weiter in die Bredouille. Er wird mit den kriminellen Machenschaften von Jeffrey Epstein († 66) in Verbindung gebracht (u. a. Missbrauch von Minderjährigen), die in der Doku aufgedeckt werden.