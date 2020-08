Herzogin Kate & Prinz William: Stich ins Herz von Prinz Harry!

Wie Königshaus-Expertin Katie Nicholl im Gespräch mit "ET Canada" nun berichtet, soll sich Harry schon viel früher in seiner Rolle nicht mehr wohl gefühlt haben. So erklärt sie: "Er fühlte sich wie das fünfte Rad am Wagen." Ebenfalls ergänzt sie: "Nein, er passte nie ganz hinein." Autsch! Für Kate und William definitiv eine herbe Klatsche! Schließlich waren sie stets bemüht, für Harry da zu sein. Was sie wohl über die Aussage von Williams kleinem Bruder denken werden? Bis jetzt äußerten sie sich jedenfalls noch nicht dazu...