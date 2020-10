Herzogin Kate & Prinz William: Trennung!

Wie nun via Social Media deutlich wird, haben sich Kate und William für die "Royal Foundation" ein neues Logo einfallen lassen. Dies zeigt jetzt eine Krone und darunter den Schriftzug "The Royal Foundation of The Duke and The Duchess of Cambridge"; beides in Gold gehalten. Der Hintergrund ist weiß. Die Trennung zwischen William und Harry als Stiftungsgründern wurde damit erneut besiegelt...