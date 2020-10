Herzogin Kate & Prinz William: Trennung! Kate geht ihren eigenen Weg!

Wie nun durch Royal-Experten Robert Lacey in seinem Buch "Battle of Brothers" erläutert wird, hat Kate nach ihrer Trennung von William im Jahr 2007 ihren eigenen Plan geschmiedet, wie sie ein Leben ohne den Prinzen führen kann: "Kates langfristiges Ziel war zwar recht einfach – William zum Altar führen. Bis es aber dazu kommen konnte, musste Kate erstmal einen unabhängigen Karriereweg als Tarnung entwickeln." Aus diesem Grund stieg Kate auch 2007 als Einkäuferin für die britische Modemarke Jigsaw ein. Für die jetzige Herzogin ein voller Erfolg. So soll sie mit vielen positiven Erinnerungen aus dem Job herausgegangen sein...