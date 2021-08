Herzogin Kate & Prinz William: Trennung vom Palast! Sie wollen neue Wege einschlagen

Laut "Daily Star" wollen Prinz William und Herzogin Kate vor allem wegen der Queen den Kensington Palast verlassen. Seit dem Tod von Prinz Philip verbringt die Monarchin nämlich die meiste Zeit auf Schloss Windsor alleine. Für Kate und William Grund genug, um in die Nähe der Königin zu ziehen. Die beiden sollen gerade mit Hochdruck daran arbeiten, um ein geeignetes Domizil zu finden, wo sie mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zukünftig wohnen können. Doch damit nicht genug! Nicht nur der Umzug der kleinen Familie bringt einen Wandel im Königshaus mit sich! Angeblich sollen Kate und William in der nächsten Zeit auch immer mehr royale Aufgaben der Königin übernehmen und somit noch stärker in die Ämter der Monarchin eingewiesen werden. Ob sich mit diesen Schritten wohl ein baldiger Machtwechsel im britischen Königshaus andeutet? Wir können gespannt sein...