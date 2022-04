Herzogin Kate & Prinz William: Über ihrem Bilderbuch Leben hängen dunkel Wolken

Pünktlich zum 40. Geburtstag von Prinz William erscheint nun das Buch des Royal-Experten Robert Jobson unter dem Titel "William mit 40: Ein moderner Monarch wird gemacht", in dem es unter anderem darum geht, wie Kate und William ihr Leben fernab des Medienrummels führen. Der Autor des Werk wirft dabei ein ganz neues Licht auf das Traumpaar. So heißt es: "Man kann schon sagen, dass der Herzog und die Herzogin beide austeilen, wenn es bei ihren Meinungsverschiedenheiten dazu kommt, dass sie die Stimme erheben." Ebenfalls ergänzt er: "Wenn er die Nerven verliert, kann es vorkommen, dass er schreit." Zu einer handfesten Krisen führen diese Auseinandersetzungen jedoch nicht. So ergänzt der Verfasser: "Weil sie sich so gut kennen, ist es normalerweise auch schnell wieder vorbei. Und sie hat im Großen und Ganzen einen beruhigenden Einfluss auf ihn."

Was wohl noch für Details in dem Buch preisgegeben werden? Wir können definitiv gespannt sein!