Herzogin Kate & Prinz William: Zwillings-Hammer! Jetzt ist es raus!

Wie nun durch "US"-"Intouch" berichtet wird, soll eine Quelle ausgeplaudert haben, dass Kate bereits in anderen Umständen ist. So soll die Herzogin sogar mit Zwillingen schwanger sein! Für das Königshaus wäre das eine absolute Sensation! Schließlich gab es bei den Royales bis jetzt noch nie ein Zwillingspaar. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben Kate und William dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...