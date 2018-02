Herzogin Kate: Unfall-Schock!

Schrecksekunde für Herzogin Kate (36): Als sie eine Sucht-Klinik in in Wickford, Essex, besuchte, passierte ihr ein Malheur, ein Absatz-Unfall, um genau zu sein.

Die schwangere Herzogin blieb mit ihrem Wildleder-High-Heel in einem Bodengitter hängen. Zwar zog die Frau von Prinz William damit alle Blicke auf sich, konnte der peinlichen SItuation jedoch schnell entkommen.

Herzogin Kate steckt mit ihrem Absatz im Bodengitter fest. imago

Herzogin Kate konnte sich schnell aus der misslichen Lage befreien

Ohne große Mühe befreite sie ihren Schuh aus dem, in den Boden eingelassenen, Gitter. Besonders witzig: Jonathan Douglas-Hughes, Vice Lord Lieutenant of Essex, der Kate zuvor begrüßt hatte, ist in Herzogin Kates Gesellschaft bereits ein ähnliches Missgeschick passiert.

Herzogin Kate & Prinz William: Ehe-Drama!

Er rutschte aus und viel sogar auf den Boden, als er Kate und William 2016 kennenlernte. "Meine Frau hat ihr gesagt, dass sie sicherstellen würde, dass ich es nicht noch einmal mache. Dann steckte ihr Absatz fest. Sie sagte: 'Oh ... Mir ist das gleiche wie Ihnen passiert!", erzählte Douglas-Hughes später gegenüber "Mail Online".