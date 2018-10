Reddit this

Es ist inzwischen schon sechs Monate her, dass der kleine Prinz Louis das Licht der Welt erblickt hat. Nach seiner Geburt nahm sich eine wohlverdiente Auszeit, ist nun aber endlich wieder an der Seite ihres Mannes zu sehen.

Herzogin Kate: Veränderte Körpersprache

Judi James, eine Expertin für Körpersprache, bestätigt gegenüber „express.co.uk“ das, was vielen Fans bereits aufgefallen ist. „Es scheint in der Körpersprache von Kate und ihrem Ehemann William einige wesentliche Veränderungen zu geben – und das seit der Geburt ihres dritten Kindes!“

So scheint Kate plötzlich viel selbstbewusster zu wirken. William hingegen berührt seine Liebste häufiger als vorher und grinst sie immer wieder kurz an. Das könnte laut der Expertin darauf hindeuten, dass er froh ist, sie wieder an seine Seite zu haben.

Die süßen Berührungen könnten auch durch und hervorgerufen worden sein. Da die beiden sich in der Öffentlichkeit oft berühren, könnte sich ihr Verhalten auf Kate und William ausgewirkt haben. „Diese Tendenz, sich in der Öffentlichkeit anzufassen, scheint eine neue Eigenschaft für sie zu sein“, so James.