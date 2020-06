Herzogin Kate verrät das Baby-Geschlecht!

Denn wer sich so gut mit Mode auskennt wie Kate, zieht sich nicht nach Lust und Laune an. Ganz im Gegenteil: Sie lässt ihre Kleider sprechen! 2013, kurz nach der Verkündung, dass sie Prinz George (4) unter ihrem Herzen trägt, strahlte sie in einem Blau-Ton. Und bei Schwangerschaft Nummer zwei führte sie ihr verräterisches Farbenspiel fort: In kräftigem Pink setzte sie ein klares Statement – schon lange vor der Geburt ihrer Tochter Charlotte (2). Und auch jetzt setzte sie ein Zeichen: Ihr blaues Outfit beim ersten Auftritt nach den Baby-News offenbart: George und Charlotte bekommen ein Brüderchen!