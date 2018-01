Herzogin Kate: Eindeutiger Hinweis auf das Babygeschlecht!

Im April soll es schon soweit sein: Das dritte Baby von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) wird erwartet. Das Geschlecht des Ungeborenen wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben - seit Wochen Grund genug für allerlei Spekulationen.

Herzogin Kate: Babygeschlecht enthüllt

Doch jetzt scheint es so, als würde uns die hübsche Brünette doch einen Hinweis geben wollen: bei dem gestrigen Besuch des royalen Paares der Kathedrale von Coventry, strahlte Kate in einem eleganten pinkfarbenen Zweireiher. Und es ist kein Wunder, dass dieser Mantel uns so ungewöhnlich bekannt vorkommt: Die Herzogin trug ihn bereits 2015, als sie mit ihrem Töchterchen Charlotte schwanger war. Zufall, oder will uns die zweifache Mama vielleicht doch etwas mitteilen?

Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) in Coventry John Rainford/WENN.com

Wird es nun ein Mädchen? So richtig werden wir es wohl erst wissen, wenn William und Kate ein echtes Statement abgeben. Aber ob Hinweis oder nicht - der Mantel sieht auch so ganz entzückend an der Herzogin aus.