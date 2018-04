Herzogin Kate: Versteckte Botschaft nach der Geburt!

Seit gestern Vormittag kennen alle Briten nur ein Thema: Die Geburt des kleinen Prinzen von Herzogin Kate und Prinz William. Der Name des süßes Windsor-Spross ist nach wie vor unbekannt. Dafür gab es am Abend die ersten Baby-Bilder zu bestaunen. Prinz William und Herzogin Kate präsentierten sich dabei mit ihrem Baby stolz der Öffentlichkeit. Verständlich, dass dabei vor allem der kleine Prinz im Fokus des Blitzlichtgewitters stand. Wer dabei jedoch ebenfalls einen Blick auf die Herzogin warf, erkannte schnell, dass Herzogin Kate mit ihrem Auftritt eine versteckte Botschaft aussendete...

Herzogin Kate: Baby-Name enthüllt!

Herzogin Kate: Erstes Foto mit kleinem Prinzen

Gesten Abend war es endlich soweit! Prinz William und Herzogin Kate präsentierten erstmals ihren kleinen Prinzen der Öffentlichkeit. Sie wurden dabei von einem Blitzlichtgewitter vor dem St.Mary's Hospital in Empfang genommen. Was viele dabei jedoch nicht wussten: Herzogin Kate sendet mit ihrem Ensemble eine klare Botschaft an ihre verstobene Schwiegermutter Prinzessin Diana aus.

Herzogin Kate: So gedenkt sie Prinzessin Diana

Das Prinz William und Prinz Harry den Tod ihrer geliebten Mutter Prinzessin Diana nie wirklich verkraften konnten, ist bekannt. Umso schöner ist nun die Geste von Herzogin Kate, die das Andenken an Prinzessin Diana aufleben lässt. Genauso wie die verstorbene Prinzessin Diana nach der Geburt von Prinz Harry, trat auch Herzogin Kate gestern nach der Geburt des Prinzen in einem roten Ensemble der Designern Jenny-Packham vor die Kameras. Ihr Outfit ähnelte dabei sehr dem damaligen Kleid von Prinzessin Diana. Kaum verwunderlich also, dass Herzogin Kate durch diesen Auftritt nicht nur die Herzen der Royal-Fans absolut höher schlagen ließ...