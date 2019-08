Herzogin Kate: Wow! SO teuer sind ihre Ohrringe!

Na das ist mal ein Preis-Hammer! Zum Gottesdienst in Schloss Balmoral schmückt sich jetzt mit einem Paar Ohrringen, die den Wert ihres Outfits um ein Vielfaches übersteigen...

Klau den Look von Herzogin Kate!

Herzogin Kate mit teuren Klunkern unterwegs

Seit ihrer Hochzeit mit genießt Herzogin Kate nicht nur die Vorzüge der royalen Familie, sondern hat ebenfalls Zugriff auf die königliche Schatzkammer. Die ist immer wieder dabei zu beobachten, wie sie die Hochkaräter zu öffentlichen Anlässen trägt. So auch am vergangen Wochenende! Kate besuchte nämlich mit der royalen Familie einen Gottesdienst, bei dem sie vor allem durch ihren Ohrschmuck die Aufmerksamkeit ihrer Fans erregte. Während das Outfit der schönen Frau von Prinz William in dunklen Tönen gehalten war, glänzten ihre Ohrringe mit der Sonne um die Wette. An Kates Ohr war der schimmernde Eichenblatt-Ohrringe des Traditionshauses Asprey zu sehen, welcher knapp 7700 Euro kostet! Wow! Doch Kate kann auch anders...

Kate ist eine Schnäppchenjägerin

Während Kate mit ihrem Ohrschmuck ihrem Namen als Herzogin alle Ehre macht, war Kate in der Vergangenheit auch schon des Öfteren in absoluten Schnäppchen-Looks zu sehen. Die Beauty ist nämlich ein absoluter Fan der Modemarken Zara, oder Topshop und entschied sich schon mehrmals für ein Kleid von der Stange in dem sie sich in der Öffentlichkeit präsentierte. Royal muss also nicht immer teuer sein…

Ihr möchtet das Modell von Kates Ohrringen gerne nachkaufen? Wir haben ein wenig gestöbert und ein paar ähnliche Alternativen gefunden. Viel Spaß!

