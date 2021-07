Herzogin Kate: Zu tiefst verletzt - Wie kann William nur?

"Aus Respekt vor Harry und William wollte die königliche Familie, dass es sich nur um Dianas Söhne dreht und nicht um eine große öffentliche Angelegenheit", erläutert nun eine Quelle gegenüber "US Weekly". Doch wie der Insider ergänzt, hielt Kate ihrem William im Hintergrund den Rücken frei: "Kate hat William definitiv unterstützt, auch wenn sie nicht persönlich vor Ort war, und sie wollte unbedingt teilnehmen. Aber die Familie entschied geschlossen, dass es für die Kinder und sie doch am besten sei, zu Hause zu bleiben." Wie es heißt, will William mit seiner Frau und den drei Kindern George, Charlotte und Louis die Statue seiner Mutter nochmal zu einem späteren Zeitpunkt besuchen.

Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Kate ihrem Ehemann die Entscheidung nicht all zu übel nimmt...