Herzogin Kate: Zuckersüße Nachrichten! Damit hat keiner gerechnet

Herzogin Kate genießt ihr Leben als Royal in vollen Zügen. Zwar muss sie sich seit der Hochzeit mit Prinz William an viele neue Regeln halten, doch daran hat sie sich mittlerweile gewöhnt. Natürlich haben sich ihr auch viele Türen geöffnet, von denen sie in jungen Jahren wohl nicht einmal geträumt hat. So setzt die 37-Jährige sich seit heute für eine Reihe von Themen ein, die ihr sehr am Herzen liegen. Und das kommt auch bei ihren Fans richtig gut an...