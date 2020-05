Herzogin Meghan: Abrechnung mit dem Palast! Jetzt wird es ernst!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Seit gut sechs Wochen sind Herzogin Meghan und Prinz Harry keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses. Doch obwohl sich die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück ziehen wollen, sorgen sie nun mit der nächsten Schock-Nachricht für ordentlich Aufsehen...

Queen Elizabeth II.: Trauriger Abschied!

Meghan und Harry wollen Buch veröffentlichen

Vor einigen Tagen gaben Meghan und Harry bekannt, dass sie ein Buch veröffentlichen wollen, in dem sie ihr Leben im Zeichen der Krone beschreiben. Unter dem Titel "Finding Freedom" wollen Meghan und Harry thematisieren, wie es hinter den Palastmauern wirklich war. Wie eine Quelle berichtet, wolle Meghan in dem Buch ebenfalls darstellen, dass sie keine "unhöfliche, anspruchsvolle Diva" ist. Doch damit nicht genug! Auch die königliche Familie soll in dem Werk unter die Lupe genommen werden...

Meghan schießt gegen die Windsors

Wie die Quelle gegenüber "Daily Mail" weiter verrät, wollen Meghan und Harry auch ihr Verhältnis zu der königlichen Familie in dem Buch aufgreifen So soll Meghan schon jetzt scharf gegen ihre royalen Verwandten schießen und sich bereits darüber geäußert haben, dass ihr Leben am Hof "alles andere als märchenhaft war." Autsch! Wie die Queen mit diesem Buch umgehen wird und ob dies erneut zu einem Bruch zwischen Meghan, Harry und den übrigen Royales führen wird? Wir können gespannt sein...

