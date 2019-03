Herzogin Meghan: Abschied aus der Öffentlichkeit!

Welch traurige Nachricht für alle Royalisten. Obwohl Meghan in der letzten Zeit noch ein straffes Programm hinlegte, wurde nun bekannt gegeben, dass sich die Herzogin demnächst in ihre Baby-Pause verabschiedet. Doch ab wann müssen ihre Anhänger auf die verzichten?

Herzogin Kate in Plauderlaune: Intime Einblicke hinter die Palastmauern!

Herzogin Meghan kommt ihren royalen Verpflichtungen nach

bewies in den letzten Wochen immer wieder aufs Neue, dass sie auch hochschwanger ein absolutes Marathon-Programm absolvieren kann. So war sie zuerst dabei zu sehen, wie sie eine Baby-Shower-Party in New York schmiss und danach mit Harry für eine Auslandsreise nach Marokko jettete. Sogar die Queen soll erstaunt darüber gewesen sein, dass Meghan während ihrer Schwangerschaft so viel Power an den Tag legt. Eine Baby-Pause will Meghan jetzt jedoch trotzdem einlegen!

Herzogin Meghan verabschiedet sich in die Baby-Pause

Wie jetzt bekannt gegeben wurde, soll sich Meghan Ende März in die wohlverdiente Baby-Pause verabschieden, bevor ihr Baby im April das Licht der Welt erblickt. Laut "Hello" haben alle Royalisten somit nur noch knapp drei Wochen Zeit, die Beauty bei öffentlichen Auftritten zu bewundern. Danach wird sich Meghan erst wieder mit ihrem süßen Spross der Öffentlichkeit präsentieren. Wie traurig! Fakt ist jedoch:Wir freuen uns schon jetzt auf das erste Mama-Baby-Bild!