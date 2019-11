Reddit this

Was ist nur bei los? Obwohl die Schönheit als Schauspielerin ein echter Medien-Liebling war, muss sie sich seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry einer Negativ-Schlagzeile nach der anderen stellen. Doch was ist der Grund dafür?

Queen Elizabeth II.: Aus und vorbei! Die Königin hat genug!

Darum wird Herzogin Meghan zerrissen

Wie nun durch die britische Bestseller-Autorin Katherine Webb gegenüber britischer Medien berichtet wird, ist vor allem Meghans Nationalität der Grund dafür, warum die so oft angefeindet wird! So ist sie der Meinung, dass Meghan "noch schlechter behandelt wird als die anderen Royales – vielleicht wegen ihrer Hautfarbe, aber in Wahrheit denke ich, es hat genauso viel damit zu tun, dass sie Amerikanerin ist." Autsch! Erst vor einigen Tagen gaben Meghan und Harry bekannt, dass sie aus diesem Grund auch gegen einige britische Medien vorgehen wollen, um den Negativ-Schlagzeilen ein jähes Ende zu setzten. Für die Autorin ein aussichtsloser Schritt...

Meghan und Harry haben keine Chance

"Ich verstehe, warum sie es angesprochen haben - es muss unerträglich sein, regelmäßig zu sehen, wie landesweit unfreundliche Lügen über einen veröffentlicht werden," beteuert die Autorin. Allerdings fügt sie ernüchternd hinzu: "Ist die britische Boulevardpresse bösartig? Ja. Sind sie aufdringlich und rücksichtslos und erfinden sie regelmäßig Geschichten, um Zeitungen zu verkaufen? Ja. Wird das anzusprechen irgendetwas daran ändern, wie sie die Sussexes behandeln? Ich bin mir nicht sicher" Oh je! Was Meghan und Harry über diese Einschätzung denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben sie dazu noch kein Statement ab.

