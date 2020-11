Herzogin Meghan: Alles Lüge! Jetzt kommt alles ans Licht!

Wie "dailymail.co.uk" berichtet, geht aus den Gerichtsunterlagen hervor, dass "Mail on Sunday" behauptet, dass Meghan den Brief an ihren Vater nicht selber geschrieben haben soll. So heißt es, dass das Schreiben "nicht ihr eigenes intellektuelles Eigentum" sei. Sie solle mehrere Helfer aus dem Kommunikationsteam des Kensington-Palastes gehabt haben und den Brief letztendlich aus unterschiedlichen Entwürfen zusammen kopiert haben. Autsch! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich der Palast jedenfalls noch nicht dazu...