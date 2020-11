Herzogin Meghan: Alles Lüge! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Das Meghan sich in Großbritannien nicht wohl fühlte, ist kein Geheimnis. So machten immer wieder Meldungen die Runde, dass die königliche Familie die Herzogin vehement ausschließen soll. Vor allem ihr Verhältnis zu Kate soll besonders angespannt gewesen sein. Doch wie nun berichtet wird, war Meghan gar nicht so alleine wie sie immer behauptete. Prinz Philip, der Ehemann der Queen, soll ihr nämlich des Öfteren seine Hilfe angeboten haben...