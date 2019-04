Herzogin Meghan: Alles Lüge! Unerwartete Enthüllung vor der Geburt!

Reddit this

Herzogin Meghan ist im Baby-Fieber. In ein paar Tagen soll ihr süßer Spross das Licht der Welt erblicken. Doch vorab nun eine unerwartete Enthüllung...

Schon vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry musste Herzogin Meghan immer wieder harte Kritiken um ihre Person verkraften. So auch nach der Eheschließung. Das Traurige dabei: Viele Dinge entsprechen einfach nicht der Realität...

Queen Elizabeth II.: Bruch mit dem Protokoll!

Herzogin Meghan: Böse Vorwürfe

Ob ihr Kleidungsstil, ihr Verhalten in der Öffentlichkeit, oder ihr Umgang mit : Kaum ein Punkt wurde ausgelassen, um der Herzogin neue Vorwürfe zu machen. Sogar die royale Familie soll des Öfteren ihren Unmut über Meghans Attitude geäußert haben. Doch was ist dran an den haltlosen Kritiken gegenüber der Herzogin? Showmasterin Oprah Winfrey spricht nun Klartext…

Meghan ist ganz anders

In der Show "CBS This Morning" nutze Oprah, sie ist eine enge Freundin von Meghan und Harry, die Möglichkeit, um Meghan ins richtige Licht zu rücken. So erklärt sie: "Ich denke, sie wird falsch dargestellt." Ebenfalls fügt Oprah hinzu: "Ich finde es bemerkenswert, dass sie nichts davon liest." Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Meghan lässt sich von den Negativ-Schlagzeilen nicht unterkriegen und kann sich zumindest voll und ganz auf die Unterstützung ihrer Freunde verlassen.