Herzogin Meghan: Archies Tauffoto sorgt für Aufruhr

Die Taufe von Baby Archie fand im kleinen Kreis der Familie statt. Doch was eigentlich ein freudiger Anlass sein sollte, sorgte hinter verschlossenen Türen für eisige Stimmung bei den Royals.

Royal-Fans aus aller Welt freuen sich schon seit der Geburt des kleinen Archie Harrison Mountbatten-Windsor auf das offizielle Bild der Taufe. Gestern posteten die stolzen Eltern dann endlich das süße Familienfoto auf ihrem -Account. Doch genau das sorgt jetzt für reichlich Spott im Internet.

Auf dem Schnappschuss sind neben Meghan, Harry und Archie auch Herzogin Camilla, , Meghans Mama Doria Ragland, Dianas ältere Schwester Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale, und zu sehen.

Herzogin Meghan & Baby Archie: Das offizielle Tauffoto ist da!

Eisige Stimmung

Die Körpersprache-Expertin Judi James sah sich das Foto einmal genauer an und teilte ihre Gedanken mit der britischen „Daily Mail“. Kate sähe aus, als wolle sie „gleich flüchten“, erklärt sie. Das könne einerseits auf Befangenheit hindeuten, andererseits aber auch darauf, dass sie dem Paar nicht die Show stehlen wollte. Während Meghan und Harry eng beieinander sitzen und mit Archies Großeltern in die Kamera strahlen, scheint die Freude nicht bei allen so groß zu sein.

„Kate sitzt am anderen Ende des Fotos, sieht seltsam schmal und steif aus, mit ihren an den Körper herangezogenen Armen und ihrem halben Lächeln“, so Judi James. Ihr Ehemann Prinz William schaue bewertend und wirke mit seiner Körperhaltung eher wie der Türsteher eines Nachtclubs.

Natürlich ist die angespannte Haltung von William und Kate auch vielen Fans aufgefallen. Auf Instagram und Twitter zogen sie bereits mächtig über das steif wirkende Paar her. Das Foto scheint die Streit-Gerüchte um Meghan und Kate zu bestätigen, die schon seit Monaten die Runde machen.