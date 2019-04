Herzogin Meghan: Auf dieses günstige Drogerie-Produkt schwört sie!

So bodenständig! Auf dieses Beauty-Produkt schwört Herzogin Meghan - und du bekommst es in der Drogerie!

gehört zu den schönsten Frauen der Welt - und das nicht erst seit der Hochzeit mit . Klar, dass viele Frauen sie sich beautytechnisch da zum Vorbild nehmen. Und dabei müsse die gar nicht so tief in die Tasche greifen!

Herzogin Meghan: Dieses Drogerie-Produkt benutzt sie

In einem Interview mit der Website " Banter" verriet Herzogin Meghan kürzlich ihre Top 5 Beauty-Produkte. Und darunter findet sich tatsächlich eine Bodylotion von Nivea! Ja, denn die 37-Jährige benutzt tatsächlich die "Q10 Hautstraffende Body Milk" der Marke.

"Sie ist meine absolute Lieblings-Lotion auf dem Markt. Sie ist günstig und meine Haut sieht damit einfach großartig aus. Ich könnte einen ganzen Koffer voll davon kaufen", schwärmt sie ganz offen.

Wer also so tolle Haut wie Meghan haben will, muss nur in den nächste Drogeriemarkt!

Herzogin Meghan: Ein bisschen Luxus darf es auch sein

So bodenständig ihre Körperlotion ist, ein bisschen Luxus darf es auch für die ehemalige Schauspielerin sein. So setzt sie beispielsweise auf den Concealer "Yves Saint Laurent Touche Éclat" oder auf einen Blush von "Nars".