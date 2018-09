Reddit this

Herzogin Meghan: Auf Kuschelkurs mit einem anderen Mann! Was steckt hinter diesem Foto?

Nanu, was geht denn da vor? Am Dienstag eröffnete Herzogin Meghan die „Oceania“-Ausstellung in London. Es war der erste offizielle Auftritt als Royal, den sie alleine meistern musste.

Meghan hinterließ einen guten Eindruck

Dabei kam die 37-Jährige einem anderen Mann ziemlich nah. Doch was steckt wirklich hinter dem Foto, auf dem sie ihre Nase auf die eines Fremden drückt? muss sich jedenfalls keine Sorgen machen, denn seine Liebste begrüßte ein Mitglied des indigenen Volkes Neuseelands nur auf die landestypische Māori-Art – mit dem „Hongi“.

Dieser soll den ersten Lebensatem zwischen zwei sich begegnenden Menschen symbolisieren. Wie gut, dass Meghan nun schon das traditionelle Begrüßungsritual kennt, denn im Oktober wird sie zusammen mit Prinz Harry nach Neuseeland reisen.