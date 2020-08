Herzogin Meghan: Aufgeflogen! War alles nur eine große Lüge?

Seit Herzogin Meghan mit Prinz Harry zusammen ist, wird sie von den britischen Medien in der Luft zerrissen. Auch ihre Familie und viele alte Freunde lassen kein gutes Haar an der ehemaligen Schauspielerin. Deshalb hat das Paar im vergangenen Jahr die Reißleine gezogen und seinen royalen Rücktritt verkündet. Mittlerweile leben die beiden in Amerika und hoffen dort auf etwas mehr Privatsphäre.