Herzogin Meghan: Drama um Baby Archie in der Familien-Villa

Am Leben als Royal fand Meghan (39) so ziemlich alles doof. Bis auf eins: den ganzen Schotter, der bei Königs in den Kassen liegt! Mittlerweile hat die Queen zwar den Geldhahn zugedreht, doch auf den elitären Lifestyle möchte die Herzogin nicht mehr verzichten!

Ihr sorgsam gepflegtes Image als gebeutelte Freiheitskämpferin macht Meghan gern zu Geld, ihre Auftritte als Rednerin lässt sie sich fürstlich bezahlen. Das reicht ihr aber noch nicht, wie jetzt ein Insider der briti­schen „Daily Mail“ bestätigte: „Sie vermietet jetzt ihre neue Familien­-Villa in Montecito für Foto-­Shootings und Filmdrehs.“

Herzogin Meghan vermarktet ihre Familien-Villa

Umge­rechnet 600 Euro müssen Kunden für das Filmset mit Promi­-Atmosphäre berappen – pro Stunde! Kleiner Haken: Unter zehn Stun­den läuft bei Meghan nix, wie man auf der Vermietungs-Plattform „Giggster“ nachlesen kann.

Dafür darf sich die Crew frei auf dem Anwesen bewegen, hat Zutritt zu Bibliothek und Weinkeller, zu Tennisplatz und Pool. Selbst das Spielhaus von Söhnchen Archie (1) ist nicht tabu. Bemerkenswert, denn eigentlich hatte sich Meghan als Frau von Prinz Harry (36) doch vor allem über den Mangel an Privatsphäre beschwert! Jetzt zieht sie sogar freiwillig ins Gästehaus, während wildfremde Leute in ihren Privaträumen herumlaufen…