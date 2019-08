Herzogin Meghan: Ausraster! Ihr platzt der Kragen!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei und ! Seit Wochen machen Gerüchte die Runde, dass die beiden einen erbitterten Streit mit Herzogin Kate und Prinz William haben sollen. Doch nun soll es auch zwischen Meghan und Harry mächtig kriseln...

Herzogin Meghan: Schock-Enthüllung! Jetzt holt sie ihre Vergangenheit ein!

Harry plaudert über Baby Nummer 2!

Erst vor einigen Tagen berichtet Harry, dass er mit Meghan maximal zwei Babys haben möchte. Für Meghan ein absolutes No Go! Schließlich ist der Herzogin ihrer Privatsphäre enorm wichtig und sie äußert sich bewusst nicht zu ihrer Familienplanung in der Öffentlichkeit. Was folgte war ein regelrechter Shit Storm gegen Harry. So berichtet ein Palast-Insider gegenüber "Star": Meghan war wütend und rief ihn sofort an und gab ihm strenge Anweisungen, was er vor der Kamera sagen darf und was nicht." Autsch! Doch damit nicht genug...

Meghan war außer sich

Wie die Quelle Weiter berichtet, hatten sich Meghan und Harry eigentlich auf keine Kinder-Zahl geeinigt: "In den letzten Monaten hieß es nämlich immer wieder, dass sie eigentlich drei Kinder haben wollen." Ebenfalls soll Meghan ihrem Liebsten einen ordentlichen Rüffel verpasst haben: "Sie sagte ihm, er müsse denken, bevor er spricht." Bleibt somit nur zu hoffen, dass bei den beiden bald wieder etwas mehr Ruhe einkehrt...

Große Sorge um ! Wie schlecht geht es ihr wirklich?