Herzogin Meghan: Außer Rand und Band! Sie kann ihre Wut nicht mehr verbergen

Meghan ist wütend

"Mein Mann und ich haben in den letzten Tagen viel darüber gesprochen. Er ist auch ein Feminist", erklärt Meghan in einem Gespräch mit Gloria Steinem für die "Vogue". "Männer müssen in diesem Moment und darüber hinaus ihre Stimme erheben, denn diese Entscheidungen betreffen Beziehungen, Familien und Gemeinschaften im Allgemeinen."

Besonders ihre Fehlgeburt hat Meghan sehr für das Thema sensibilisiert. "Ich denke daran, wie glücklich ich mich fühlte, dass ich meine beiden Kinder bekommen konnte. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Verbindung zu dem zu haben, was in deinem Körper wächst", so Meg. "Ich weiß, wie sich eine Fehlgeburt anfühlt, und ich habe öffentlich darüber gesprochen. Je mehr wir die Gespräche über die Dinge, die unser Leben und unseren Körper betreffen, normalisieren, desto mehr Menschen werden verstehen, wie notwendig es ist, Schutzmaßnahmen zu ergreifen."

Meghan ist jedoch auch der Meinung, dass man sich nicht "in Selbstmitleid suhlen" sollte. "Wir müssen uns an die Arbeit machen", fordert sie und will deshalb zusammen mit Harry nach Washington D.C. reisen, um sich dort für das Recht auf Abtreibungen starkzumachen.