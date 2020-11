Herzogin Meghan: Baby-Hammer! Vor Gericht kommt die Wahrheit raus

Es wäre so schön! Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) sollen weiteren Nachwuchs erwarten. Die Briten sind vor Babyjubel schon ganz aus dem Häuschen.

Die Gerüchte schwebten schon lange im Raum, doch jetzt scheint es Gewissheit zu geben: Herzogin Meghan soll tatsächlich wieder schwanger sein. Zuletzt sah man die Frau von Prinz Harry (36) immer nur sitzend in Videocalls, in denen sie mit weiter Kleidung und einem geschickten Bildausschnitt nie ihre Körpermitte zeigte.

Jetzt wurde ihr süßes Geheimnis gelüftet: Die Anwälte der Herzogin ließen jetzt aus „vertraulichen Gründen“ den Gerichtstermin im Prozess gegen die britische „Mail On Sunday“ verschieben. Meghan wirft der Zeitung Verletzung ihrer Privatsphäre vor und hatte eigentlich um ein schnelles Verfahren gebeten.

Verkünden Meghan und Harry bald die Baby-News?

Doch jetzt rudert sie selbst zurück. Eigentlich sollten sich Meghan Markle und der Betreiber der Zeitung „Daily Mail“ am 11. Januar 2021 in London vor Gericht treffen. Doch auf Antrag der Herzogin hin wurde jetzt die Verhandlung verschoben – auf den 15. Oktober 2021. Also ziemlich genau neun Monate später. Zufall? Wohl eher nicht.