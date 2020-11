Herzogin Meghan: Baby-Jubel! Es ist raus!

Da Harry und Meghan nicht an den Feierlichkeiten des "Remembrance Day" in London teilnehmen konnte, entschlossen sich die beiden dazu, den Nationalfriedhof in Los Angeles zu besuchen, um an zwei Gräbern von gefallenen Soldaten Blumen niederzulegen. Definitiv eine schöne Geste! Doch nicht nur die Tatsache, dass Meghan und Harry den "Remembrance Day" auf ihre Art feierten, sorgt bei allen Royalisten für mächtig Wirbel...