Herzogin Meghan: Bitterböse Beleidigungen!

Eigentlich könnte bei Meghan und Harry alles so schön sein! Nach dem "Megxit" wollten Harry und Meghan in Los Angeles ein neues Leben beginnen. Doch die Gerüchte um die beiden wollen einfach nicht abbrechen. So heißt es nun gegenüber "Daily Mail", dass sich Meghan und Harry stets zurück gesetzt gefühlt haben. Vor allem Harry soll sich gegenüber William immer benachteiligt gefühlt haben. Doch damit nicht genug...