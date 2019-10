Herzogin Meghan: Bitterböse Klatsche von Schwester Samantha!

Reddit this

kommt einfach nicht zur Ruhe. Mit ihrem emotionalen Interview in der -Doku "Harry and Meghan: An African Journey" hat sie sich scheinbar keinen Gefallen getan und bekommt heftigen Gegenwind von ihren Kritikern. Nun legt auch ihre Halbschwester Samantha Markle nach und lässt ihrer Wut freien Lauf!

Herzogin Meghans Tränen-Interview: Rückendeckung von Robbie Williams

Samantha feuert gegen Meghan

Der Grund: Meghan beklagte sich mit Tränen in den Augen darüber, dass sich niemand nach ihrem Wohlbefinden erkundigt habe. Laut „Daily Mail“ bezeichnet Samantha ihre Schwester nach der Ausstrahlung als „Heuchlerin“. „Ich dachte nur, 'Wow, hast du dich jemals bei deinem Vater erkundigt, wie er sich nach zwei Herzinfarkten gefühlt hat?'", feuert die 54-Jährige. „Ich finde es lächerlich, dass jemand, der Millionen auf dem Konto und eigene Leibwächter im Gefolge hat und in Privatjets um die Welt fliegt, sich überhaupt über irgendetwas beschwert!“

Und dann richtet Samantha das Wort direkt an Meghan. „Du hast bekommen, was du wolltest", zischt sie. Auweia…

Hat Herzogin Meghan etwa eine heimliche Tochter? Alle Details erfahrt ihr im Video: