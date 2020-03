Herzogin Meghan: Bitterböse Vorwürfe! Jetzt kommt alles raus!

Das seit der Bekanntgabe, dass sie und Harry aus dem Königshaus austreten mit einer Reihe von Negativ-Schlagzeilen konfrontiert werden, ist definitiv nichts Neues. Nun meldet sich erneut eine enge Palastvertraute an die Öffentlichkeit und schießt scharf gegen Meghan...

Prinz William & Prinz Harry: Plötzlich ist alles anders!

Spielte Meghan ein falsches Spiel?

Obwohl Harry mit seiner Meghan überglücklich wirkt, wird der immer wieder vorgeworfen, dass sie mit Harry und der königlichen Familie ein falsches Spiel spielen soll. Wie es immer wieder hieß, soll Meghan akribisch geplant haben, ihren Harry um den Finger zu wickeln, um Prinzessin zu werden. Doch damit nicht genug! Wie nun eine Quelle aus Palastkreisen Meghan vorwürft, soll diese eine komplett andere Vorstellung vom Königshaus gehabt haben. Und als diese nicht in Erfüllung ging, soll Meghan ihren Prinzen zum Austritt bewegt haben...

Meghan war verblendet

"Die Herzogin von Sussex hat nicht gewusst, dass man auch als Prinzessin hart arbeiten muss. Sie hatte geglaubt, in einer goldenen Kutsche umher fahren zu können. Doch in Wirklichkeit ist ihr royaler Job echt langweilig", heißt es nun die engste Vertraute von Queen Elizabeth' Schwester Prinzessin Margaret gegenüber "The Guardian". Ebenfalls fügt die Lady Anne Glenconner hinzu, dass Meghan unrealistische Vorstellungen" von ihrer Rolle im Königshaus gehabt hätte. Autsch! Was Meghan über die Anfeindung denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu kein Statement ab.

