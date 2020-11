Herzogin Meghan: Bittere Enthüllung! Ausgerechnet SIE fällt ihr jetzt in den Rücken

Samantha feuert gegen Meghan

Sicherlich würde Meghan sich wünschen, von ihrer Familie geliebt und unterstützt zu werden. Doch ausgerechnet ihre eigene Schwester fällt ihr mal wieder in den Rücken. In der Show "TalkRadio" kritisiert sie, den kleinen Archie noch nicht zu Gesicht bekommen zu haben. "Archie ist in den Augen aller zu einem Phantom geworden. Niemand weiß, wo er ist und wie Archie wirklich ist", stellt sie fest. "Wir haben ihn nicht gesehen und ich weiß nicht, ob wir es je tun werden." Die Hoffnung wollen Samantha und ihr Vater Thomas allerdings nicht aufgeben.

Ob Meghan ihre Schwester und ihren Papa jemals wiedersehen will, ist allerdings fraglich. Die beiden haben sie in der Vergangenheit schon mehrfach verletzt, sehen sich aber dennoch im Recht. Von ihrer berühmten Schwester erwartet Samantha sogar eine Entschuldigung. "Absolut", feuert sie. "Das war alles schrecklich und ich denke, es hätte im Keim erstickt werden sollen. Jeder anständige Mensch hätte es aus Freundlichkeit und Menschlichkeit niemals zugelassen, dass es so weit kommt."

Ist Herzogin Meghan wieder schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: