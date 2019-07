Herzogin Meghan: Bittere Enthüllung! Die Queen tobt vor Wut!

Eigentlich hätten und momentan allen Grund zur Freude. Schließlich kam erst vor knapp zwei Monaten ihr süßer Spatz Archie zur Welt. Doch jetzt die Schock-Nachricht...

Herzogin Kate: Baby-Jubel! Jetzt ist es offiziell!

Herzogin Meghan leistet sich folgenschweren Fehler

Das Herzogin Meghan gerne mal mit dem Protokoll bricht, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder leistete sich die Herzogin in den letzten Monaten einen Fehltritt nach dem anderen. Die jüngste Enthüllung stellt jetzt jedoch alles Vorherige in den Schatten. Der Grund: Meghan hat angeblich vor, ein Buch zu schreiben. So erklärt nun eine Quelle gegenüber "Star"-Magazin: "Es wäre eine Luxus-Bibel für moderne Frauen mit Klasse und ein Blick in Meghans Welt." Ebenfalls fügt der Insider hinzu: "Sie weiß, dass sie ein paar Geheimnisse aus ihrem Leben mit Harry und ihrem Sohn Archieverraten muss. Meghan hofft darauf, die Publikation auch zu nutzen, um ein paar Unwahrheiten, die über sie verbreitet wurden, gerade zu rücken. Vor ihrer Ehe mit Harry führte sie den -Blog 'The Tig'.Sie will zu ihren Wurzeln als Lifestyle-Guru zurückkehren. Harry weiß natürlich davon und unterstützt sie." Autsch! Für die Queen ein Affront sondergleich…

Die Queen hat die Nase voll

Schon in der letzten Zeit wurde immer wieder darüber berichtet, dass die Queen von Meghans Attitude einfach genug haben soll. Meghans neuste Pläne werden das Verhältnis der beiden Frauen zueinander definitiv nicht verbessern. Ganz im Gegenteil sogar: "Unter keinen Umständen wird es Meghan erlaubt, ein Buch zu schreiben. Ihre Majestät hat darauf bestanden, dass das kleine Projekt gestoppt werden muss", erklärt die Quelle weiter. war das letzte royale Mitglied, welches ein Enthüllungsbuch veröffentlichte. Die schöne Mutter von Prinz Harry zog damit nicht nur die mediale Aufmerksamkeit auf sich, sondern auf den Zorn der königlichen Familie. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Meghan ihre Pläne nochmal gut überdenkt...

Und auch die Beziehung von Herzogin Meghan und steht momentan unter keinem guten Stern: