Oh je! Es wird nicht ruhig um die Herzogin! Erst kürzlich erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass Meghan und Harry einen erbitterten Streit haben sollen, weil Harry öffentlich über die Kinderplanung plauderte. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Noch vor der Eheschließung von und beteuerte Meghan, dass sie nicht wusste, dass Harry ein Prinz des englischen Königshauses ist. Umso größer soll für sie die Überraschung gewesen sein, als Harry ihr seine Familiengeschichte offenbarte. Doch erzählte Meghan damals wirklich die Wahrheit? Schließlich sind nach der Eheschließung mit Harry eine Reihe von Zitaten aus Meghans Vergangenheit aufgetaucht, in denen die erklärte, dass sie einen reichen, britischen Mann heiraten möchte…

Ein jetzt aufgetauchtes Foto können nun Klarheit verschaffen...

Dieser Schnappschuss verrät Meghan jetzt

Wie nun ein Bild zeigt, welches "Daily Mail" vorliegt, ist die Geschichte von Meghan, dass sie Harry nicht kannte, unwahr! So ist die jetzige Herzogin darauf zu sehen, wie sie in ihrer Zeit als Schauspielerin eine Zeitschrift in der Hand hält, deren Cover ziert. Dass das britische Königshaus Meghan also unbekannt war, ist definitiv auszuschließen. Autsch! Warum Meghan diese Geschichte vor der Eheschließung erfand, ist nicht bekannt. Auch ein Statement gab Meghan zu dem Foto bis jetzt noch nicht ab...

