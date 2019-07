Reddit this

Herzogin Meghan: Bittere Gefühlsbeichte! So sehr leidet sie wirklich

krempelte für ihr gesamtes Leben um. Sie hängte ihre Schauspielkarriere an den Nagel, zog nach England und lernte die strengen Regeln, an die alle sich halten müssen.

Obwohl die 37-Jährige sich große Mühe gibt, wird sie immer wieder heftig kritisiert. Während es zu Beginn nur kleine Ausrutscher (wie zum Beispiel ein leicht durchsichtiges Kleid) waren, wird mittlerweile jeder Schritt des ehemaligen „Suits“-Lieblings kritisiert. Ein Zustand, der die Herzogin scheinbar sehr belastet.

Herzogin Meghan: So sehr leidet sie wirklich!

Bei der Premiere von „Der König der Löwen“ in London rutschte Meghan bei einem Gespräch mit Pharrell Wiliams die traurige Wahrheit heraus. Der Musiker machte dem Paar ein süßes Kompliment. "Ich freue mich sehr über eure Partnerschaft", sagte er bei dem Treffen. "Gerade im heutigen Klima, das wollte ich euch einfach gerne sagen, bedeutet es so viel für sehr viele Menschen. Ernsthaft. Es ist außergewöhnlich. Wir feuern euch an.“

Meghan bedankte sich für seine Worte. Dann fügte sie geknickt hinzu: "Man macht es uns nicht leicht.“ Die Negativschlagzeilen der letzten Monate scheinen nicht spurlos an der frischgebackenen Mama vorbeigegangen zu sein. Besonders ihr eigener Vater und ihre Halbschwester machten ihr das Leben immer wieder schwer und zogen in der Öffentlichkeit böse über Meg her.

Auch der andauernde Streit mit dürfte Meghan sehr zu schaffen machen: