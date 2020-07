Herzogin Meghan: Bittere Klatsche von der royalen Familie!

Wie nun durch "Daily Mail" berichtet wird, soll Meghans Geburtstag am vierten August in Großbritannien einfach ignoriert werden. Eigentlich ist es Tradition, dass an den Ehrentagen der britischen Royals die Kirchenglocken von Westminster Abbey geläutet werden. Nicht so in diesem Jahr bei Meghan. So heißt es durch eine Quelle: "Die Glocken werden normalerweise anlässlich der Geburtstage hochrangiger Mitglieder der Königsfamilie und für die Kinder des Herzogs und der Herzogin von Cambridge geläutet." Autsch! Was Meghan wohl davon hält? Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab.