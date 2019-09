Herzogin Meghan: Bittere News! Alle Zeichen stehen auf Scheidung!

Was ist nur bei Herzogin Meghan und Prinz Harry los? Obwohl die beiden gerade auf Staatsbesuch in Afrika sind und alle Royalisten-Herzen höherschlagen lassen , erschüttert nun eine Hiobsbotschaft das Königshaus...

und sind sauer: Der Name ihres Sohnes wird missbraucht und die Queen ist außer sich…

Queen Elizabeth: Schluss, aus, vorbei! Sie zieht einen drastischen Schlussstrich

Drogenskandal erschüttert das Königshaus

Der Name "Markle Sparkle" (deutsch Markle-Funkeln) sorgt nun im britischen Königshaus für jede Menge Negativ-Schlagzeilen! Gemeint ist damit nämlich nicht das Strahlen von Neu-Mama Herzogin Meghan - es ist der Name einer Marihuana-Marke! Meghans Neffe Tyler Dooley betreibt nämlich in Colorado, USA, eine Marihuanaplantage. Seit der Legalisierung der Droge im Bundesstaat Oregon 2016 läuft das Unternehmen äußerst erfolgreich, Dooley wurde zum Multimillionär. Dazu beigetragen hat sicher auch sein Werbeslogan: "So stark, dass es dir die Krone wegbläst." Doch damit nicht genug...

Die königliche Familie wird in den Dreck gezogen

Dass seine Tante Meghan auf der ganzen Welt bekannt ist, hat Tyler definitiv genutzt und genützt. Doch nun ist er zu weit gegangen: Er bringt die Marke Archie Sparkle, benannt nach dem vier Monate alten Sohn von Meghan und Prinz Harry, auf den Markt. Das Paar ist stinksauer, dass ihr kleiner Sohn zum Drogenbaron gemacht wird! Zwingt die Queen ihren Enkel jetzt zur Scheidung von seiner skandalösen Frau mit der schlimmen Verwandtschaft?

