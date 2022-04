Herzogin Meghan: Bittere Tränen! Es zerreißt ihr das Herz

Meghans Herz ist gebrochen

“Vor fast vier Jahren, als ich nach möglichen Organisationen zum Unterstützen suchte, brachte Oli mich zu 'Mayhew'“, schreibt Meghan auf der Seite der gleichnamigen Tierschutzorganisation. “Tatsächlich waren es Oli und sein Verlobter Rob, die sich um meinen Rettungshund Guy kümmerten, als ich gerade nach Großbritannien gezogen war."

Seinen Tod kann sie nur sehr schwer verkraften. "Am 15. Januar 2022 verstarb mein geliebter Freund Oli auf tragische Weise und sehr plötzlich. Es hat mich und so viele andere mit gebrochenem Herzen und nachdenklich zurückgelassen", so Meghan. "In seinem Gedenken werden wir den Oli-Juste-Flügel errichten, um die Tiere zu beherbergen, die es schwerer haben, ein endgültiges Zuhause zu finden. Denn genau wie Oli werden sie nie vergessen und immer geliebt werden."

