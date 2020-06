Herzogin Meghan: Bittere Tränen um Baby Archie!

"Es tut mir leid, dass ihr in einer Welt aufwachsen müsst, in der dieses (Rassismus) noch vorhanden ist", entschuldigte sich Meghan bei den Schülern. Und in genau dieser Welt wächst auch ihr Sohn auf. Sogar in derselben Stadt, in der Meghan 1992 als Mädchen brutale Ausschreitungen infolge von Rassismus hautnah miterleben musste: Ausgangssperre, Männer mit Gewehren, brennende Häuser, Tote. "Diese Erinnerungen gehen nicht weg", gestand sie weinend.