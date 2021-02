Herzogin Meghan: Bitterer Schlag - Sie muss ohne Prinz Harry weitermachen

Harry verreist ohne Meghan

Die Reise nach Großbritannien wird Harry jedoch allem Anschein nach alleine antreten. Er lässt Herzogin Meghan und den kleinen Archie in Amerika zurück. Wie der "Finding Freedom"-Autor Omid Scobie gegenüber "OK!" erklärt, sei es für den Prinzen einfacher, "die reise alleine zu machen". Durch die Corona-Pandemie sei das Reisen derzeit ohnehin zu kompliziert und gefährlich. Somit wird sich Meghan eine Zeit lang alleine um ihren Sohn kümmern müssen, während ihr Liebster beschäftigt ist.

Auch wenn sie Harry sicherlich sehr vermissen wird, dürfte ihr trotzdem ein Stein vom Herzen fallen. Es ist kein Geheimnis, dass die ehemalige "Suits"-Darstellerin ihre Zeit als Royal nicht gerade genossen hat. Eine Rückkehr nach Großbritannien würde in ihr bestimmt gemischte Gefühle auslösen. Ein Seitenhieb gegen die königliche Familie soll ihr Verbleib in den USA jedoch nicht sein. Laut Scobie wird die 39-Jährige wahrscheinlich einfach an einem Video-Call mit der Familie teilnehmen, damit alle ihren Sohn sehen können...