Herzogin Meghan: Bitterer Schlag! Verlassen von der besten Freundin?

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Herber Schlag für die Queen!

Wird Meghan von ihrer Freundin verleugnet?

Eigentlich sind Herzogin Meghan und Serena Williams dafür bekannt, dass sie unzertrennlich sind. Die beiden verbindet schon seit Jahren eine tiefe Freundschaft. So ist Meghan damals auch des Öfteren von Großbritannien in die USA geflogen, um Zeit mit Serena zu verbringen. Um so verwunderlicher somit, die jüngste Nachricht von Serena. In einem Video-Talk mit scheint es nun nämlich so aus, als ob Meghan von ihrer Freundin verleugnet wird. Haben die beiden etwa Streit?

Naomi will Infos über Meghan herausfinden

Naomi Campbell zeigt sich in ihrer -Show "No Filter With Naomi" im Gespräch mit Serena Williams und deren Schwester Venus. Doch auf die Frage, ob sich Serene freut, dass ihre Freundin Meghan in den USA wohnt, entgegnet diese trocken: "Ich habe sie nicht gesehen, nichts von ihr gehört, ich kenne sie nicht." Autsch! Das zwischen Serena und Meghan Streit herrscht, ist jedoch unwahrscheinlich. Viel mehr ist anzunehmen, dass Serena ihre Freundin schützen möchte. Meghan hasst es nämlich, wenn jemand private Details über sie ausplaudert...

