Herzogin Meghan: Bitterer Verrat! Er hat ihr Vertrauen missbraucht

Erinnerungen an ihren Vater

In einem Interview mit "EyeSwoon" plauderte Meghan vor ihrer Zeit als Royal noch von süßen Kindheitserinnerungen, die sie an ihren Vater hat. "Wir hatten einen Meyer Zitronenbaum und einen Feigenbaum in meinem Garten. Ich liebte es, im Garten zu arbeiten und mein eigenes Gemüse anzubauen", erzählte der ehemalige "Suits"-Star.

Ihr Vater hatte einen großen Einfluss auf ihre Liebe zum Essen. "Außerdem bin ich am Set der TV-Show 'Married with Children' aufgewachsen, in der mein Vater der Lichtdirektor war. Die Show war, sagen wir, zu frech für ein kleines Mädchen in meinem Alter, also hat mein Vater mich bei den Handwerksdiensten helfen lassen", so Meghan. "Ich half bei der Herstellung der Essenstabletts und lernte, wie verbindend Essen sein kann - wie glücklich die Menschen sein würden, wenn ich mit einem Tablett mit perfekter Rohkost hereinkam. Es war großartig und hat definitiv den Samen meiner Liebe zum Zubereiten und Teilen von Essen gepflanzt."

Meghan zieht die Reißleine

Obwohl Meghan so schöne Erinnerungen an ihren Vater hat, will sie ihn heute nicht mehr in ihrem Leben haben. Mit seinen Lügengeschichten und öffentlichen Interviews hat er nicht nur ihr Vertrauen missbraucht, sondern auch ihr Herz gebrochen. Seinen Enkelsohn Archie durfte er bis heute nicht kennenlernen. Es sieht nicht so aus, als würden die beiden sich jemals wieder versöhnen. Wie traurig!

Ist Herzogin Meghan wieder schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: