Herzogin Meghan: Böse Läster-Attacke gegen Herzogin Kate!

Oh je! Was hat sich Herzogin Meghan nur dabei gedacht? Die Frau von Prinz Harry schießt nun scharf gegen Herzogin Kate!

Obwohl Meghan und Harry mittlerweile in Los Angeles wohnen, kehrt bei den beiden einfach keine Ruhe ein. So muss sich Kate nun einer bösen Läster-Attacke ihrer Schwägerin stellen...

Meghan und Harry: Diese Entscheidung verändert alles!

Meghan und Kate verstehe sich nicht

Das Meghan und Kate nicht das beste Verhältnis zueinander haben, ist definitiv nichts Neues. Schon als Meghan und Harry in noch in Großbritannien lebten, machten immer wieder eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen über Kate und Meghan die Runde. Wie es heißt, soll Kate einfach nicht mit Meghans Art zurecht kommen. Für das Königshaus alles andere als leicht! Doch damit nicht genug! Obwohl Meghan mittlerweile in Los Angeles wohnt, brechen die Unstimmigkeiten mit Kate einfach nicht ab...

Meghan lästert über Kate

Wie vor einigen Tagen berichtet wird, wollen Kate und William gegen eine Berichtserstattungen von einem britischen Medium gerichtlich vorgehen. Wie es heißt, soll der Bericht über Kate auf Unwahrheiten beruhen. Die soll dafür von der royalen Familie die volle Unterstützung bekommen. Für Meghan ein herber Tiefschlag. Schließlich wartete sie auf die Unterstützung der königlichen Familie, bei ihren Konflikten mit der britischen Presse, vergebens. So berichtet eine Quelle gegenüber "Daily Mail", dass sich Meghan darüber beschwere, dass Kate "mit den Fingern schnippt" uns sofort Beistand erhält! Oh je! Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden?

