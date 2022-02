Herzogin Meghan: Damit bringt sie Prinz Harry endgültig zum Schweigen!

Bei gemeinsamen Besuchen auf dem roten Teppich oder anderen öffentlichen Events, ist Herzogin Meghan stehts sehr bedacht, was ihr royaler Gatte von sich gibt. Nicht, dass nur ein Sterbenswörtchen zu viel über ihr Privatleben an die Öffentlichkeit gelangt. Das ist der Schauspielerin nämlich heilig. Schon über ihre Tochter Lilibet hüllten sich die beiden Ex-Royals in Schweigen. Erst zu Weihnachten gab es dann den ersten Schnappschuss mit ihrem neusten Familienzuwachs.

Die ehemalige "Suits"-Darstellerin hat schon ihre eigenen kleinen Signale entwickelt, mit denen sie ihrem Mann Harry über gewisse Gesten vermittelt, dass er bei sozialen Events jetzt besser den Mund halten sollte. Zum Einen wurde sie nun oft dabei beobachtet Prinz Harry energisch an den Arm zu greifen, wenn dieser in Plauderlaune gerät. Zum Anderen geht sie auch gerne einfach schon mal weiter, um Gespräche ihres Mannes vorzeitig zu beenden, der ihr dann folgen muss. Auch ihr Lächeln sagt mehr als tausend Worte, denn je gestellter sie ihrem Mann ein Grinsen zuwirft, desto eher ist ihm klar, dass jetzt genug gesprochen ist.

All das hat Körpersprache-Experte Jesús Enrique Rosas bei den gemeinsamen Auftritten des Paars beobachtet und analysiert. Er ist sich sicher: Diese Gesten haben Meghan und Harry vorher abgesprochen, um dem Anderen unterschwellig Signale senden zu können. Doch das geschulte Auge von Jesús Enrique Rosas konnten sie damit nicht täuschen und damit auch nicht mehr das der royalen Fans.

